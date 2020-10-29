Турист из России умер в Турции из-за коронавируса

Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела погибшего», — сказал собеседник агентства.

Ранее газета «Московский комсомолец» со ссылкой на вдову погибшего сообщила, что страховая компания отказывается оплатить госпиталю 2 тыс. долларов за лечение россиянина. На просьбу прокомментировать эту информацию российская дипмиссия отметила, что «данный вопрос относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом».

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 368 тысяч, умерли 10 027 человек, выздоровел 319 181 пациент.