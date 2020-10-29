Водитель в Москве угрожал совершить акт самосожжения в офисе «Яндекс.Такси»

Первые сообщения об инциденте появились около часа назад. Информации пока немного. Как рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в офис компании «Яндекс.Такси» в Огородном проезде пришел таксист, облил себя бензином и пообещал поджечь. Что он хотел, агентство не уточняет.

По сведениям издания Life, 50-летний водитель по имени Михаил требовал, чтобы ему дали поговорить с гендиректором. Таксист три года работал с сервисом и был недоволен, что его постоянно блокируют. Вскоре прибыли полицейские и оцепили место происшествия.

Как пишет сайт Life, после недолгих переговоров таксист сдался полиции. В чем его могут обвинить, пока неизвестно. Сообщается, что у офиса «Яндекс.Такси» выставили охрану, внутрь никого не пускают.

В компании «Яндекс.Такси» только что пояснили, что водитель разбил окно в закрытом офисе и залез внутрь. В пресс-службе сервиса сказали ТАСС, что таксист не был заблокирован и все выплаты ему были осуществлены в полном объеме. В компании подчеркнули, что не будут настаивать на аресте.