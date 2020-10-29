Суд Москвы признал виновным в экстремизме фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ребровский принял участие в создании экстремистского сообщества «Новое величие» с целью свержения государственной власти», — говорится в приговоре. Судья Владимир Кузнецов назовет срок наказания подсудимому в мотивировочной части своего решения

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить Ребровского к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также назначить ему 5 лет запрета на размещение материалов в интернете и 2 года ограничения свободы.

В качестве дополнительной меры прокурор попросил назначить подсудимому принудительное психиатрическое лечение. В последнем слове Ребровский заявил, что в деле нет потерпевших, кроме него и его близких, а само дело он назвал «политической местью» за отказ от признательных показаний и оговора друзей.