Очень редкую золотую монету продадут на аукционных торгах в Лондоне

Аукционный дом Roman Numismation найдет нового владельца монете, отчеканенной в 42 году до нашей эры в ознаменование убийства Юлия Цезаря. Наодной стороне монеты изображен один из убийц Цезаря Брут, на другой — два кинжала, символизирующих свободу фригийский колпак и надпись Eid Mar (мартовские иды 14 марта, день смерти Цезаря).

По словам экспертов таких монет в мире три: две — в коллекциях Британского музея, третья — в Центральном банке Германии. Монета была отлита через два года после гибели Цезаря, они служили Бруту средством пропаганды его деяний — таким образом, он и его соратники прославляли убийство Цезаря как освобождение от тирании.

После смерти Брута казна перешла к Марку Аврелию, приказавшему все монеты переплавить, поэтому их так мало сохранилось. Примерно 60 монет существует в серебре.

Предпродажная цена лота составляет более 650 тысяч долларов, но по мнению экспертов монета может уйти с молотка за 6,5 миллионов американских денежных знаков.