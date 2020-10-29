Газета The Wall Street Journal назвала источником скандального досье на Дональда Трампа бывшую журналистку из России

По сведениям издания, она обвинила в кибератаках против демократов бывшего работодателя. Главным источником информации для бывшего британского разведчика Кристофера Стила при подготовке досье о связях Дональда Трампа с Россией стала, как утверждает The Wall Street Journal, PR-специалист из Перми Ольга Галкина.

Согласно ее резюме, которое нашли журналисты издания The Bell, в середине 2000-х годов она работала парламентским корреспондентом РИА Новости, затем — главой пресс-службы губернатора Саратовской области и вице-мэром Саратова, руководителем проектов в PR-агентстве КРОС, пресс-секретарем Ростехнадзора.

По сведениям The Wall Street Journal, она обвинила во взломе серверов Демократической партии своего бывшего работодателя В публикации говорится, что ее уволили из компании XBT Holding за опоздания и появления на работе в пьяном виде.

В досье, о котором идет речь, утверждалось, что у Кремля якобы есть компромат на Трампа. В частности, были упомянуты проститутки в московской гостинице и оргии в Петербурге.