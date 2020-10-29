Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу на недопуск адвоката к томскому ученому Луканину

Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит в среду, 29 октября, жалобу адвоката Дмитрия Мыльцына на недопуск к томскому ученому Александру Луканину, который подозревается в разглашении гостайны и передаче секретных технологий Китаю. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам адвокат.

«К настоящему времени мы так и не были допущены ни в уголовное дело, ни в СИЗО к подзащитному. Завтра в Лефортовском суде состоится заседание — мы подавали множество жалоб на бездействие следователей, и там будет решаться вопрос о нашем допуске в уголовное дело», — рассказал Мыльцын.

Он напомнил, что на прошлом заседании суд удовлетворил ходатайство о доставке Луканина на процесс. «Скорее всего, это будет по видеосвязи, и мы сможем донести до него, что являемся его адвокатами, а также выслушать его по поводу нашего дальнейшего участия в процессе, потому что по закону мы должны получить его согласие», — отметил Мыльцын.

29 сентября физик Александр Луканин был задержан. На следующий день его арестовали и поместили в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово».

1 октября родственники ученого заключили соглашение с адвокатом Мыльцыным на осуществление защиты Луканина на стадии предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в производстве 1-го отдела СУ ФСБ России.

На следующий день адвокат подал ходатайство о вступлении в уголовное дело в порядке ч. 4 ст. 49 УПК в СУ ФСБ через ящик для обращений, 2 октября оно было зарегистрировано. Таким же образом 5 октября он подал ходатайство о разрешении на посещение Луканина в СИЗО-2, поскольку доступ на свидание с подзащитным осуществляется в этом изоляторе только после получения разрешения от органа расследования.

Однако 8 октября Мыльцыну поступил звонок с абонентского номера СУ ФСБ России. Звонивший представился следователем и сказал, что в деле участвует другой адвокат, а потому допускать его не собираются.

64-летний Луканин работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания, и после этого уехал работать в Китай.

По данным Telegram-канала Tomskpolit, Луканин недавно приехал в Россию, но после Нового года из-за карантина не смог вернуться в Китай и поэтому снова устроился в ТПУ.