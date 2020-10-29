Акция памяти жертв политического террора «Возвращение имен» пройдет онлайн 29 октября

Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие пройдет онлайн, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова.

«Эпидемиологическая обстановка в стране очень тревожная, поэтому мы приняли решение перевести акцию в виртуальный формат. Мероприятие продлится с 10.00 до 22.00», — рассказала она.

Как уточнила Жемкова, люди, которые хотят принять в этом участие, могут получить имена и инструкции через сайт «Мемориала». «Запись не должна быть больше 2 минут. Если кто-то будет записывать прямо 29 октября, мы просим разместить ролик в соцсетях с хэштегом «Возвращениеи́мен», — добавила она.

Жемкова также отметила, что в этом году «Мемориал» объявил зону Соловецкого камня «зоной молчания» и согласовал это с московскими властями. «Команда «Мемориала» сможет прийти туда с утра, возложить цветы и установить свечи. Кроме того, там будет находиться съемочная группа и наши дежурные», — пояснила она.

«Мемориал» будет вести трансляцию со всех акций 2020 года на сайте october29.ru.