Верховный суд США принял решения по поводу подсчета голосов на выборах, поданным по почте, в двух ключевых штатах

75 миллионов американцев на сегодня проголосовали досрочно — отправили бюллетени по почте или опустили лично, и это уже превысило половину от всей явки на выборах 2016 года. Среди тех, кто голосует по почте — преимущественно демократы, так как Демократическая партия бросили все усилия на то, чтобы агитировать людей не приходить на участки в связи с пандемией коронавируса.

Дональд Трамп, наоборот, выступает резко против голосования по почте, называя его мошенничеством со стороны демократов. Почта Америки, по которой избиратели отправляют бюллетени и которую президент Трамп отказался дофинансировать в кризис из-за пандемии, предупредила о возможных задержках в пересылке почтовых отправлений.

Суд штатов Пенсильвания и Северная Каролина (первая — ключевой неопределившийся штат, а вторую демократ Джо Байден надеется выиграть в этом году) продлили сроки принятия бюллетеней по почте на несколько дней после дня выборов 3 ноября. Республиканцы оспорили эти решения и дошли до Верховного Суда, который им в удовлетворении жалоб отказал.

В случае с Пенсильванией верховный суд отказался решать вопрос о правомочности продления подсчета голосов после выборов до их проведения, но он все еще может рассмотреть этот вопрос после 3 ноября.