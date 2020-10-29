Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти на митинг в Тбилиси накануне выборов в Парламент

Саакашвили полагает, что митинг будет очень большим, о чем он сказал в своем видеообращении, помещенном в одной из социальных сетей.

Этой акцией он намерен предупредить премьер-министра страны, лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Саакашвили призвал его не делать то, что он, по его словам, собирается сделать, а именно сфальсифицировать выборы.

Оппозиционный блок «Сила в Единстве», созданный на основе партии «Единое национальное движение» считает Саакашвили своим кандидатом на пост главы государства, хотя пока непонятно, как он юридически может стать премьер-министром в случае победы.

Политик лишен грузинского, а затем и украинского гражданства. Сейчас у него нет паспорта ни одной страны. Кроме того, Саакашвили заочно арестован и осужден в Грузии по ряду уголовных дел.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.