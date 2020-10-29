Россия просит приостановить исполнение решений международного суда по иску экс-акционеров ЮКОСа

В феврале суд в Гааге обязал Россию выплатить им десятки миллиардов долларов — вскоре начались аресты активов.

Слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации начнутся уже завтра, рассказал агентству РИА Новости уполномоченный при Европейском суде по правам человека, замглавы Минюста Михаил Гальперин. По его словам, Россия в связи с очередной апелляцией хочет приостановить исполнение решений арбитража в тяжбе с бывшими владельцами ЮКОС. Они с 2005 года пытаются оспорить экспроприацию активов нефтяной компании. 6 лет назад Гаагский арбитраж встал на их сторону, присудив 50 миллиардов долларов компенсации.

После этого экс-акционеры ЮКОСа начали добиваться ареста зарубежных активов России. Но процесс чуть позже остановили — на время рассмотрения жалобы Москвы на решение суда. В феврале этого года Апелляционный суд Гааги восстановил права истцов на получение компенсации, и весной был арестован ряд водочных брендов, находящихся в юрисдикции Нидерландов — их планировалось продать на аукционе, а деньги передать экс-владельцам ЮКОСа. Но Россия вновь подала жалобу.

В Минюсте считают, что судебная тяжба может затянуться еще на несколько лет.