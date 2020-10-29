Американский сенатор Боб Менендес призывает ввести новые санкции против пяти российских граждан

Им предъявлено обвинение в кибератаках на территории США. Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в хакерских атаках, а также распространении вредоносных программ. Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с ГРУ. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Штатами обвинения.
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…