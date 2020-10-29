Американский сенатор Боб Менендес призывает ввести новые санкции против пяти российских граждан

Им предъявлено обвинение в кибератаках на территории США. Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в хакерских атаках, а также распространении вредоносных программ. Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с ГРУ. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Штатами обвинения.