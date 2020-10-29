Швейцария исключила Россию из перечня стран, прибывающим откуда гражданам необходимо пройти обязательный карантин из-за коронавируса. Обновленный список опубликован на сайте швейцарского Минздрава. При этом въезжать в Швейцарию пока могут только граждане страны и лица с видом на жительство. Туристические поездки по-прежнему остаются под запретом.