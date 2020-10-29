Лефортовский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на недопуск адвокатов к арестованному физику Александру Луканину

За месяц нахождения в СИЗО он так и не виделся со своими защитниками.

Защита физика Александра Луканина настаивает на том, чтобы ей позволили хотя бы поговорить с подозреваемым. Его задержали еще 29-ого сентября. Перевезли из Томска в Москву, и за всё это время у них с адвокатами так и не было возможности согласовать общую позицию по делу.

В чем конкретно обвиняют физика – также пока не известно. Задерживали его сотрудники ФСБ, а дело открыто по статье о государственной измене.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщало, что по версии ведомства Луканин передавал Китаю некие секретные разработки, связанные с альтернативными источниками питания.

В свою очередь «Новая газета» писала, что арестованный физик специализировался на так называемых озонаторах – это электронные высоковольтные генераторы, которые используют в первую очередь для очистки воды. Издание отмечает, что коллеги считают Луканина редким специалистом. При этом, они не могут даже предположить из-за чего завели дело, учитывая, что генераторы, с которыми работал физик, известны уже около века.

Александр Луканин сотрудничал с китайцами уже более пятнадцати лет. При этом, в течение всего этого периода он не имел отношение ни к одному российскому научному учреждению.