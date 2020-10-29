Окружной военный суд Читы начнет рассмотрение дела рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев.



Адвокаты Шамсутдинова настаивали на суде присяжных, надеясь на вердикт «виновен, но заслуживает снисхождения», который поможет Шамсутдинову избежать пожизненного заключения. Состав коллегии будет сформирован в закрытом режиме, тогда как основная часть заседания пройдет публично. В октябре прошлого гола рядовой расстрелял сослуживцев при смене караула. Погибли 2 офицера и еще шесть бойцов, двое получили ранения. Некоторых Шамсутдинов добил повторными выстрелами. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Адвокаты намерены доказать, что причиной эмоционального срыва стала дедовщина. Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу его сослуживца Руслана Мухатова, который получил два года условно за издевательства над молодыми солдатами. Среди тех, кого расстрелял Шамсутдинов были и другие пострадавшие от неуставных отношений.

Шамсутдинов признал свою вину, что сделало возможным участие коллегии присяжных в рассмотрении дела.