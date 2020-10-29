Франция вслед за Германией объявила о возвращении карантина по коронавирусу

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, с 30 октября снова вводится пропускной режим для выхода из дома. Разрешаются только походы на работу, к врачу или в магазин, а также прогулки на свежем воздухе. Прекратят работу бары, кафе и предприятия «не первой необходимости». Французам будет запрещено ездить из одного региона в другой, за исключением Дня всех святых 1 ноября. Также Макрон запретил публичные мероприятия и призвал отказаться от походов в гости. ВУЗы перейдут на удаленный режим. Ограничения продлятся до 1 декабря. Как ожидается, сегодня премьер-министр Жан Кастекс подробно прокомментирует объявленные меры. Сегодня же в парламенте страны состоятся дебаты и голосование по новым ограничениям.
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…