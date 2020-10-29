В Германии со 2 ноября из-за пандемии вводятся новые ограничения

Как заявила федеральный канцлер Ангела Меркель, с понедельника в стране прекратят работу рестораны, бары, кинотеатры, публичные дома и другие развлекательные заведения. Магазины продолжат работу, но с ограничениями. В частных встречах и собраниях смогут принимать участие не более десяти человек максимум из двух семей. Эти меры будут действовать минимум месяц.