Действия нескольких участников протестов в Белоруссии, могут быть переквалифицированы на терроризм

Об этом в эфире госканала «Беларусь 1» заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. По его словам, протестное движение в стране уже давно потеряло мирный характер, происходящее в стране генпрокурор назвал войной в «крайне радикальных формах». Он также сообщил, что по фактам массовых беспорядков возбуждено уже стало 657 уголовных дел, обвиняемыми признаны около 200 человек.



На том же телеканале глава МВД Белоруссии Юрий Караев назвал протестующих «сытыми людьми с заплывшими жиром мозгами».

На том же телеканале глава МВД Белоруссии Юрий Караев назвал протестующих «сытыми людьми с заплывшими жиром мозгами». Он добавил, что демонстранты сами не понимают, против чего протестуют, не знают, что такое парламентская или президентская республика, а также не знакомы с конституцией страны или ее положениями. В отличие от них силовики, по мнению Караева, — «в основном спокойные и толерантные люди», которые всегда серьезно готовятся к массовым протестам»