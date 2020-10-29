Власти Филадельфии ввели комендантский час

В этом американском городе третий день не стихают беспорядки, начавшиеся после того, как полицейские застрелили местного темнокожего жителя. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00. Людям в эти часы разрешается покидать свои дома только для поездок на работу или при обращении за мед помощью, а также для отправки бюллетеня по почте. Исключение сделано для сотрудников СМИ, которым во время комендантского часа разрешено исполнять свои профессиональные обязанности. По данным властей, в ходе беспорядков, продолжавшихся две ночи подряд, задержано более 170 человек. В стычках пострадали свыше 50 полицейских.