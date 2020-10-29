«Зенит» в гостях проиграл дортмундской «Боруссии»

Матч второго тура группового этапа ЛЧ завершился со счетом 0:2. Ранее «Краснодар» разгромно проиграл у себя дома лондонскому «Челси» 0:4, а московский «Локомотив» уступил у себя дома «Баварии» со счетом 1:2. Таким образом, Все российские клубы проиграли свои матчи в Лиге Чемпионов
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