«Зенит» в гостях проиграл дортмундской «Боруссии»

Матч второго тура группового этапа ЛЧ завершился со счетом 0:2. Ранее «Краснодар» разгромно проиграл у себя дома лондонскому «Челси» 0:4, а московский «Локомотив» уступил у себя дома «Баварии» со счетом 1:2. Таким образом, Все российские клубы проиграли свои матчи в Лиге Чемпионов