Fox News сообщил о пропаже секретных документов о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США Джо Байдена

Телеканал Fox News сообщил о пропаже секретных документов о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от демократов и бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Как рассказал в эфире ведущий Такер Карлсон, в понедельник, 26 октября, телеканал получил от источника ряд документов о семье Байден. По его словам, Fox News считает документы достоверными. По словам Карлсона, он и его коллега, находившиеся в Лос-Анджелесе, попросили продюсера прислать им эти документы из Нью-Йорка, однако в процессе пересылки они пропали. Транспортная компания утверждает, что посылка была вскрыта, а содержимое исчезло.
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