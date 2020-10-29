ЦСКА сыграет матч второго тура футбольной Лиги Европы

В первом туре о бе пары сыграли вничью и ситуация в таблице не изменилась. У всех четырех соперников по одному очку и можно сказать, что все начинается заново. Армейцы открыли счет во встрече с австрийским Вольфсбергом уже в самом начале игры, но удержать преимущество не сумели 1:1, а их сегодняшний оппонент – Динамо из хорватского Загреба и голландский Фейеноорд голов не забили. В чемпионате своей страны Динамо не проиграло ни одного матча и безоговорочно лидирует, так что имеет возможность концентрироваться на еврокубках. ЦСКА тоже чувствует себя вполне уверенно. После победы над Арсеналом со счетом 5:1, команда Виктора Гончаренко вырвалась на второе место, опередив Зенит. У армейцев не сможет сыграть Вадим Карпов, которому сломали нос в предыдущем туре с Динамо, однако сейчас выбор футболистов у Гончаренко гораздо шире, чем несколько лет назад.

Матч Лиги Европы между ЦСКА и загребским Динамо начнется в 21 час. Трансляция на Матч ТВ.