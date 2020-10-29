Лондонский суд продолжит сегодня рассмотрение вопроса об экстрадиции в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Британская судебная система не может определиться с этим решением уже почти полтора года.

Столичный суд должен будет провести очередные процедурные слушания. Основные уже завершились. Судья объявит о своём решении 4-ого января. Ей предстоит определить, соответствует ли запрос от США о передаче им Джулиана Ассанжа договору об экстрадиции между Штатами и Великобританией. Как сообщает агентство ТАСС, дело в том, что документ запрещает выдавать заключённых, которых будут судить по обвинениям в «политических преступлениях», а защита основателя WikiLeaks настаивает, что речь идёт именно о такой ситуации. По словам адвокатов, в Штатах Ассанжа преследуют за его журналистскую деятельность, в частности за то, что он раскрыл данные, которые указывают на возможные военные преступления армии США.

В Америке Ассанжа ожидают обвинения в шпионаже и в раскрытии секретной информации. В общей сложности основателю WikiLeaks грозит 175 лет лишения свободы.

Если Лондонский суд всё же согласится выдать Джулиана Ассанжа Штатам, то его защита сможет оспорить это решение сначала в Верховном суде Лондона, а затем и в ЕСПЧ.