Сеть книжных магазинов «Республика» сообщила о намерении объявить себя банкротом

В компании объяснили это падением выручки из-за эпидемии коронавирусом.

Одна из причин, по которой «Республика» оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства – резкое снижение числа посетителей. Как рассказали в компании, если после первой волны ограничений трафик в магазинах был на уровне 60% от прошлого года, то уже в середине октября эта доля упала ниже 50% — и она продолжат снижаться. В некоторых точках заполняемость была менее 10% по отношению к 2019-му. Спрос в онлайн-сегменте, добавили в «Республике», вырос, но не покрывал накопившиеся за время эпидемии убытки. При этом, несмотря на намерения объявить о банкротстве, конкретного плана по закрытию книжных точек в компании пока не имеют.

О проблемах у книжной сети стало известно еще этим летом. В мае «Республика» закрыла все торговые точки в Санкт-Петербурге, ни одна из них, отмечает интернет-издание РБК, так и не открылась. При этом компания рассчитывала восстановить трафик не раньше следующего года.

Сеть «Республика» была открыта в 2006 году, ее основал владелец продуктовой группы «Дымов» Вадим Дымов.