Адвокат «Агоры»: требование ограничить общение медиков с прессой не соответствует законодательству

В социальных сетях и СМИ распространяется текст указания Минздрава РФ руководителям учреждений здравоохранения и главным внештатным специалистам министерства согласовывать с федеральной пресс-службой любые комментарии по теме новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Адвокат Агоры Станислав Селезнёв сказал нам, что требование ограничить общение медиков с прессой не соответствует законодательству.

Адвокаты Агоры готовы оказать юридическую помощь всем медикам в случае возникновения попыток ограничить обмен жизненно важной информацией, отметил Селезнев.