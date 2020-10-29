Автором разоблачительной книги о Трампе, изданной анонимно в 2018 г оказался экс-глава аппарата МВБ.

Майлс Тейлор в книге, авторство которой он признал, описывает Трампа описывается как человека без эмоциональных привязанностей, невнимательного к деталям, импульсивного и принимающего единоличные решения. Там также говорится, что Трамп якобы хотел приравнять нелегальных мигрантов к военным противникам и держать в тюрьме Гуантанамо.