Суд в Москве сегодня огласит приговор еще одному фигуранту т.н. дела дела «Нового величия».

Павел Ребровский обвиняется в создании экстремистского сообщества. Прокуратура запросила для подсудимого семь лет лишения свободы. Изначально Ребровский пошел на сделку соследствием, признал вину и получил 2,5 года колонии, однако впоследствии отказался от показаний, и его дело рассматривалось заново.