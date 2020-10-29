Саммит ЕС сегодня обсудит ситуацию по противодействию коронавирусу.

Председатель Евросовета Шарль Мишель накануне встречи заявил, что каждый день на счету и главам государств и правительств ЕС необходимо договориться по общим правилам тестирования, изоляции и карантина. Кроме того, лидеры обсудят «общий подход к вакцинам». По словам главы Евросовета, в странах ЕС «за несколько недель ситуация переросла из тревожной в угрожающую.
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