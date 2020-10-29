Мэр Москвы Сергей Собянин на месяц продлил большинство ограничений по коронавирусу.

В то же время новые меры столичные власти вводить не стали. Новый указ Собянина, в первую очередь, касается школьников. Учащиеся 6-11 классов пока останутся на дистанционном обучении до 8 ноября. Будет ли эта мера продлена, столичные власти решат в конце следующей недели. Другие же ограничения будут сохраняться до 29 ноября. Это, в частности, обязательное требование перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников столичных компаний.