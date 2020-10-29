Россия, возможно, предлагала сепаратистам Каталонии помощь солдатами и деньгами.

Эти подозрения высказал испанский судья Хоакин Агирре, который расследует дело о незаконном референдуме о независимости региона в 2017 году. Как пишет El Periodico, выводы судьи основаны на двух записях телефонных переговоров каталонского политика, соратника бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. В них говорится, что некая группа россиян предлагала Пучдемону в октябре 2017 года прислать в Каталонию 10 тыс. российских солдат и полностью погасить каталонский долг перед Испанией.

Как утверждает Агирре, русские хотели сделать из Каталонии «страну, подобную Швейцарии». А сама группа россиян была «создана во времена Горбачева».