Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков в штате Нью-Йорк.

Об этом бывший госсекретарь рассказала в интервью радиостанции «Сириус-экс-эм». Членство в коллегии позволит ей после президентских выборов поддержать кандидата в президенты, за которого проголосует большинство жителей штата. В 2017 году Клинтон выступала за то, чтобы избавиться от института коллегии выборщиков.