Все российские клубы проиграли свои матчи в Лиге Чемпионов.

Полследним «Зенит» в гостях уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. «Краснодар» разгромно проиграл у себя дома лондонскому «Челси» 0:4. Ранее московский «Локомотив» уступил у себя дома «Баварии» со счетом 1:2.