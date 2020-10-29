В Рабате открылся Главный зал молитв Большой мечети Алжира.

Она строилась больше восьми лет и считается одной из крупнейших в мире. По случаю Дня рождения пророка Мухаммеда здесь прошла первая служба. Открытие одного лишь зала молитв Большой мечети связано с пандемией коронавируса, которая не позволяет устроить торжественное открытие всего комплекса, занимающего более 27 гектаров.
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…