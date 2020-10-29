В Рабате открылся Главный зал молитв Большой мечети Алжира.

Она строилась больше восьми лет и считается одной из крупнейших в мире. По случаю Дня рождения пророка Мухаммеда здесь прошла первая служба. Открытие одного лишь зала молитв Большой мечети связано с пандемией коронавируса, которая не позволяет устроить торжественное открытие всего комплекса, занимающего более 27 гектаров.