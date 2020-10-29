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03:12, 29 октября 2020

В Рабате открылся Главный зал молитв Большой мечети Алжира.

Она строилась больше восьми лет и считается одной из крупнейших в мире. По случаю Дня рождения пророка Мухаммеда здесь прошла первая служба. Открытие одного лишь зала молитв Большой мечети связано с пандемией коронавируса, которая не позволяет устроить торжественное открытие всего комплекса, занимающего более 27 гектаров.



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