Прокуратура Анкары возбудила дело против французского журнала Charlie Hebdo.

Издание обвиняют в оскорблении президента Турции. Поводом стала карикатура на Реджепа Тайипа Эрдогана, которую журнал разместил на обложке вчерашнего номера. По сведениям турецкого издания Hurriyet, заявление в прокуратуру подал сам Эрдоган.