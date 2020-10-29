Патриарх Кирилл и его родственники могут владеть имуществом на 225 миллионов рублей.

Такие данные опубликовало издание «Проект» в своём расследовании о Русской православной церкви. По данным журналистов, Кириллу и его троюродным сестрам принадлежат квартиры и другая недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее предстоятель призывал не верить информации о его богатстве и богатстве православных архиереев.