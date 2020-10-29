Воды надлежащего качества нет ни в одном из 230 водоемов Уральского федерального округа.

Такие данные, как передает ИФ, привел замгенпрокурора Игорь Ткачев. По его словам, основная причина загрязнения — «критически низкий» процент очистки стоков. Он также обращает внимание на неудовлетворительное состояние очистных сооружений. На предыдущей неделе сразу в двух регионах России, в Калмыкии и Краснодарском крае сообщалось о массовой гибели рыбы в реках.