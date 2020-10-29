Замминистра здравоохранения Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности.

Это произошло после того, как накануне две машины скорой помощи привезли к зданию регионального минздрава пациентов с COVID-19, которым не нашлось места в больницах. Губернатор Александр Бурков потребовал разобраться в причинах инцидента и представить итоги проверки не позднее 5 ноября.