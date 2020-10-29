Музей шпионажа КГБ в Нью-Йорке закроется навсегда.

Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на основателя музея, литовского коллекционера Юлиуса Урбайтиса. По его словам, музей закрывается из-за ситуации, которая сложилась вследствие пандемии коронавируса. Вещи, составляющие экспозицию заведения, будут распроданы. Музей был открыт менее двух лет назад, и в нем выставлялось более 3,5 тысяч экспонатов советских времен.