Минюст признал «Лигу избирателей» иноагентом.

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на исполнительного директора организации Виталия Аверина, в июле 2019 года в адрес фонда поступило пожертвование в 225 рублей, сделанное, предположительно, гражданкой Молдавии. При этом, по словам Аверина, ведомство не предоставило документального подтверждения иностранного гражданства жертвователя. Фонд «Лига избирателей» создан в 2013 году. Среди его учредителей многие известные журналисты, артисты и общественные деятели, в т.ч. Леонид Парфенов, Ольга Романова, Юрий Шевчук. Создание Фонда поддерживал Алексей Кудрин.