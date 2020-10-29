Россия могла обещать Каталонии помощь в борьбе за независимость региона от Испании.

По сведениям местного издания El Periodico, в октябре 2017 года бывшему главе Каталонии Карлесу Пучдемону от имени России предлагали 10 тысяч солдат и сотни миллиардов евро, но Почдемон от такой поддержки отказался. Эти материалы, как пишет El Periodico, были представлены в суде по делу Пучдемона, которого обвиняют в растрате госсредств, выделенных на референдум о независимости Каталонии, который Мадрид считает незаконным.
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