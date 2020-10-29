В Кремле одернули Рамзана Кадырова за его комментарий о президенте Франции.

Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главы субъектов не могут заниматься внешней политикой. Кадыров ранее назвал Эммануэля Макрона террористом в связи с реакцией Парижа на убийство французского преподавателя Самюэля Пати. Кадыров после заявления Пескова сказал, что выражал свое мнение в адрес французских властей как мусульманин, а не как политик.