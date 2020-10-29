Глава МВД Белоруссии назвал протестующих «сытыми людьми с заплывшими жиром мозгами».

Юрий Караев добавил, что демонстранты сами не понимают, против чего протестуют, не знают, что такое парламентская или президентская республика, а также не знакомы с конституцией страны или ее положениями. В отличие от них силовики, по мнению Караева, — «в основном спокойные и толерантные люди», которые всегда серьезно готовятся к массовым протестам»