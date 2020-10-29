Действия нескольких участников протестов в Белоруссии, могут быть переквалифицированы на терроризм.

Об этом в эфире госканала «Беларусь 1» заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. По его словам, протестное движение в стране уже давно потеряло мирный характер, происходящее в стране генпрокурор назвал войной в «крайне радикальных формах». Он также сообщил, что по фактам массовых беспорядков возбуждено уже стало 657 уголовных дел, обвиняемыми признаны около 200 человек.