Действия нескольких участников протестов в Белоруссии, могут быть переквалифицированы на терроризм.

Об этом в эфире госканала «Беларусь 1» заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. По его словам, протестное движение в стране уже давно потеряло мирный характер, происходящее в стране генпрокурор назвал войной в «крайне радикальных формах». Он также сообщил, что по фактам массовых беспорядков возбуждено уже стало 657 уголовных дел, обвиняемыми признаны около 200 человек.
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…