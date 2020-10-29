В связи с протестами в Белоруссии возбуждено более 650 уголовных дел.

Об этом в эфире госканала «Беларусь 1» сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед. По его словам, в ряде случаев действий виновных будут переквалифицированы на терроризм. Швед также сообщил, что обвиняемыми признаны около 200 человек, около 70 дел направлены в суды. Между тем, белорусские правозащитники создали гражданскую инициативу по освобождению политзаключенных. Как сообщает правозащитный центр Весна, кампания получила название «Освобождение-2020».