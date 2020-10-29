Франция вслед за Германией объявила о возвращении карантина по коронавирусу.

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, с 30 октября снова вводится пропускной режим для выхода из дома. Разрешаются только походы на работу, к врачу или в магазин, а также прогулки на свежем воздухе. Прекратят работу бары, кафе и предприятия «не первой необходимости». Французам будет запрещено ездить из одного региона в другой, за исключением Дня всех святых 1 ноября. Также Макрон запретил публичные мероприятия и призвал отказаться от походов в гости. ВУЗы перейдут на удаленный режим. Ограничения продлятся до 1 декабря. Как ожидается, сегодня премьер-министр Жан Кастекс подробно прокомментирует объявленные меры. Сегодня же в парламенте страны состоятся дебаты и голосование по новым ограничениям.