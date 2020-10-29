Английский клуб «Челси» нанёс разгромное поражение «Краснодару» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу англичан. В эти минуты в рамках группового этапа питерский «Зенит» встречается с немецкой Боруссией из Дортмунда. Счёт 0:0.
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…