Сегодня в Брюсселе пройдет видеоконференция Европейского Совета с целью координации мер Евросоюза во время пандемии

Основными темами видеоконференции станут предписания по самоизоляции, трансграничное установление контактных лиц, стратегия и совместная оценка процесса тестирования, а также временное ограничение необязательных поездок в ЕС.

Кроме того, главы государств и правительств стран Евросоюзу проведут консультации о мерах по гарантии развития и распределения вакцины против COVID 19. Главными пунктами обсуждения станет процесс контроля за вакциной, а также равный доступ к ней в экономическом и финансовом отношении. Одной из важных тем будет расширение объема вакцинации в ЕС. Страны Евросоюза также выступили за сотрудничество в этой области на глобальном уровне.

Главы государств и правительств Евросоюза проконсультируются также насчет применения антигенных тестов для быстрого получения результатов и контроля за пандемией. Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул накануне важную роль Евросоюза в координированной борьбе с пандемией и призвал к скорейшим действиям. По его словам, комбинированная стратегия тестирования, а также мобильные приложения к смартфонам должны обеспечить эффективное отслеживание цепочек заражения.

В совещании примет участие также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.