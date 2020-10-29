Мэр Москвы Сергей Собянин на месяц продлил большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

В то же время новые меры столичные власти вводить не стали.

Новый указ Собянина, в первую очередь, касается школьников. Учащиеся 6-11 классов пока останутся на дистанционном обучении до 8 ноября. Будет ли эта мера продлена, столичные власти решат в конце следующей недели.

Другие же ограничения будут сохраняться до 29 ноября. Это, в частности, обязательное требование перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников столичных компаний. Кроме того, будут закрыты подведомственные властям детские досуговые центры и учреждения дополнительного образования.

До конца ноября сохранится режим изоляции для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Их социальные карты останутся заблокированными. Наконец, ночные клубы и бары все так же будут обязаны регистрировать посетителей с полуночи до 6 утра с помощью идентификационных QR-кодов. К слову, Собянин отметил, что к этой системе подключились уже около 1,5 тысяч заведений, в том числе и те, на которые указ формально не распространятся

По последним данным, суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве превышает 3,5 тысячи человек. При этом ранее он неоднократно достигал 5 тысяч заразившихся за день.