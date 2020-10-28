Футболисты российского клуба «Краснодар» дома проиграли лондонскому «Челси» в матче второго тура группового этапа ЛЧ

Футболисты российского клуба «Краснодар» дома проиграли лондонскому «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:4. В эти минуты в рамках группового этапа начинается матч с участием другого российского клуба – питерского «Зенита», он на выезде играет с немецкой «Боруссией» из Дортмунда.