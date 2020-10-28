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23:06, 28 октября 2020

Министерство юстиции признало «иностранным агентом» фонд наблюдателей за выборами «Лига избирателей»

Исполнительный директор организации Виталий Аверин считает, что поводом стал перевод размером 225 рублей, предположительно, от гражданки Молдавии, пишет сайт «Открытые медиа». По словам Аверина, фонд занимается сбором пожертвований на поддержку общественного наблюдения за выборами, в том числе, на мероприятия с участием движения «Голос».



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