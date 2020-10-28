Министерство юстиции признало «иностранным агентом» фонд наблюдателей за выборами «Лига избирателей»

Исполнительный директор организации Виталий Аверин считает, что поводом стал перевод размером 225 рублей, предположительно, от гражданки Молдавии, пишет сайт «Открытые медиа». По словам Аверина, фонд занимается сбором пожертвований на поддержку общественного наблюдения за выборами, в том числе, на мероприятия с участием движения «Голос».
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…