Минздрав разрешил пациентам с коронавирусом лечиться дома только при наличии отдельной комнаты

Министерство здравоохранения России разрешило пациентам с коронавирусом лечиться дома только при наличии отдельной комнаты. В числе прочего, в новом приказе ведомства говорится, что такой пациент не может оставаться в общежитии или коммунальной квартире, а также не может находится рядом с людьми старше 65 лет или страдающими хроническими заболеваниями, передаёт агентство РИА Новости.